Türkiyənin Kırklareli şəhərində Ədirnədən Bodruma gedən sərnişin avtobusu aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir turizm şirkətinə məxsus avtobusun Lüleburqaz rayonunda yoldan çıxaraq aşması nəticəsində altı nəfər həlak olub, 25 nəfər yaralanıb. Həlak olanlardan biri uşaqdır.

Əraziyə çox sayda səhiyyə işçisi, xilasedicilər cəlb ediliblər. Çox sayda yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.