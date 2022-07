Türkiyənin Çanaqqala vilayətində meşə yanğını başlayıb.

Metbuat.az “NTV”yə istinadən xəbər verir ki, yanğın vilayətin Ezine bölgəsində başlayıb.

Hazırda yanğınla 2 təyyarə və 2 helikopterlə havadan, bir neçə texnika ilə isə qurudan mübarizə aparılır.

