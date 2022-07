Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İrana səfərinin tarixi açıqlanıb.

Metbuat.az TRT Haber-ə istinadən xəbər verir ki, səfər iyulun 19-da baş tutacaq.

O, İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək.

