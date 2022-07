Müxalifət erməni prezidentini “xıyar” adlandırdı - VİDEO

Ermənistan müxalifətinin “Müqavimət hərəkatı”nın tərəfdarları yürüş keçiriblər.

Metbuat.az Ermənistan KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Konstitusiya Gününü qeyd edən etirazçılar Prezident iqamətgahına doğru yürüyüblər.



“Prezident Konstitusiyanın təminatçısıdır. Amma bu gün o, heç bir iş görməyən, bir nəfərin əmrini yerinə yetirən və bostan bitkilərinin nümayəndəsidir. Bu prezident öz davranışı ilə sübut edir ki, xiyardan heç nə ilə fərqlənmir, - deyə aksiya iştirakçıları bildiriblər.

Bu sözlərdən sonra etirazçılar Prezident iqamətgahına xiyar atmağa başlayıb və Ermənistan parlamentinin binasına doğru hərəkət ediblər.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.