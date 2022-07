Səhiyyə nazirinə yeni müşavir təyin edilib

Səhiyyə naziri Teymur Musayevə yeni müşavir təyin olunub.

Bu barədə Metbuat.az Səhiyyə Nazirliyinə istinadən məlumat verir.

Nazirin müvafiq əmrinə əsasən, Rüfət Cahangir oğlu Hacıəlibəyov səhiyyənin rəqəmsallaşdırılması üzrə müşavir vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Rüfət Hacıəlibəyov HP, Microsoft, SAP beynəlxalq şirkətlərində rəhbər vəzifələrdə çalışıb və informasiya texnologiyaları sahəsində 25 illik davamlı təcrübəyə malikdir.

O, 2021-ci ilin dekabrında Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən, Azərbaycanın informasiya texnologiyaları sektorundakı uğurlu fəaliyyətinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.