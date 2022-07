"Kəpəz" gürcüstanlı futbolçu Giorgi Kantariyanı heyətinə qatıb.

Metbuat.az kluba istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı dayaq yarımmüdafiəçisi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

Kantariyanın son klubu vətənində "Telavi" olub. O, Gürcüstan U-21 millisində də çıxış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.