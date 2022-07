Evliliyi 2 gün davam etdi - 52 yaşlı kişi arvadını bıçaqladı

Türkiyədə Murat Demir adlı bir şəxs iki gün əvvəl ailə həyatı qurduğu Keziban Demiri qətlə yetirib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə Konyada baş verib.

52 yaşlı Murat Demirlə 45 yaşlı yeni həyat yoldaşı Keziban Demir arasında mübahisə yaranıb. M.Demir mübahisə zamanı həyat yoldaşını bıçaqlayıb. Xəstəxanaya çatdırılan qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. M.Demir polis tərəfindən saxlanılıb.

Məlumata görə, bu, Murat Demirin 2-ci, Keziban Demirin isə 3-cü evliliyi olub.

