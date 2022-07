Türkiyənin İzmir və Muğla şəhərində meşə yanğını başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İzmirin Alaçatı ərazisində qeydə alınan yanğının söndürülməsi üçün işlər görülür.

Muğla Datça vilayətindəki yanğının söndürülməsi üçün artıq helikopterlər də cəlb olunub.

Yanğının səbəbi hələki bilinmir.

