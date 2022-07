Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün öncə Milli Məclisin deputatı Etibar Əliyev "Komedixana" yumoristik verilişini sərt tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat "Komedixana" aktyorları haqda birmənalı qarşılanmayan fikirlər səsləndirib.

"Komedixana" verilişində deputata satirik cavab verilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

