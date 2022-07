"Qarabağ" Andradenin yerinə braziliyalı futbolçu gətirdi

"Qarabağ” klubu bu gün ikinci transferini reallaşdırıb.

Metbuat.az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, Ağdam klubu Julio Romao ilə münasibətlərini rəsmiləşdirib.

24 yaşlı braziliyalı legioner dayaq yarımmüdafiəçisi mövqeyində çıxış edir.

O, "Partizan”a yollanan Patrik Andradenin yerinə gətirilib. Kabo-verdeli legionerin boşluğunu doldurmalı olan cənubi amerikalı artıq Azərbaycandadır.

2014-2015-ci illərdə "Qolas”ın formasını geyinmiş "sambaçı” növbəti 3 mövsümü "Atletiko Parananese”də keçirib. 2019-2020-ci il mövsümünü "Ponte Preta”da başa vurub.

2020-ci ilin yayında Portuqaliyaya gələn Julio "Santa Klara” ilə anlaşıb. "Qarabağ” onu elə bu klubdan düşərgəsinə dəvət edib.

