İcbari tibbi sığortaya keçən özəl tibb müəssisələrinin adları açıqlanıb - SİYAHI

Vətəndaşların Xidmətlər Zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlərə əlçatanlığını yüksəltmək məqsədilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin müqavilə bağladığı özəl tibb müəssisələrinin sayı 69-a qədər artırılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Agentlikdən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfi çərçivəsində vətəndaşlara 2550 sayda tibbi xidmət göstərilir. Həmin tibbi xidmətlərdən vətəndaşlar “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi” publik hüquqi şəxsin (TƏBİB) tabeliyində olan dövlət tibb müəssisələrində istifadə edə bilərlər. TƏBİB-in tabeliyində olan dövlət tibb müəssisələrində müvafiq xidmətin göstərilməsi mümkün olmadığı təqdirdə Agentliyin müqavilə bağladığı özəl tibb müəssisələrinə göndəriş verilir. Vətəndaş verilən göndəriş vərəqəsi əsasında özəl tibb müəssisəsinə müraciət etdikdə Xidmətlər Zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlərdən ödənişsiz yararlanır.

Vətəndaş göndəriş vərəqəsi olmadan özəl tibb müəssisələrinə birbaşa müraciət etdikdə isə tibbi xidmətdən öz vəsaiti hesabına yararlanır.

Agentliyin müqavilə bağladığı özəl tibb müəssisələrinin siyahısı, ünvan və əlaqə nömrələri Agentliyin rəsmi internet səhifəsində ( https://its.gov.az/ ) yerləşdirilib. Qeyd edək ki, özəl tibb müəssisələrinin sayı mütəmadi olaraq yenilənir.

1. Bakı Sağlamlıq Mərkəzi

2. Mərkəzi Klinik Xəstəxana

3. Caspian International Hospital

4. Respublika Diaqnostika Mərkəzi

5. Gəncə Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi

6. Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası

7. Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris Cərrahiyyə Klinikası

8. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi-tibb baş idarəsi

9. Zəfəran hospital

10. EGE Hospital

11. Sumqayıt Hospital

12. Avrasiya Hospital

13. Xüsusi Müalicə Sağlamlıq Kompleksi

14. Leyla Medical Center

15. Badam Medical Center

16. Lor Hospital

17. Məlhəm Beynəlxalq Hospital

18. “OKİ” Hospital (Qusar rayonu)

19. Oksigen Klinik Xəstəxanası

20. Diaqnoz Tibb Mərkəzi

21. Baku City Hospital

22. Mediland Hospital

23. Medera Hospital

24. Stimul Hospital

25. Medistyle Hospital

26. Batıgöz Medical Plaza

27. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası

28. İstanbul NS klinikası

29. Olimp Hospital

30. Kəpəz Hospital

31.Salam Doktor

32. Bioloji Təbabət Klinikası (Masallı rayonu)

33. Real Hospital

34. Turan Hospital

35. Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi & Poliklinik (Mərkəzi filial)

36. Dünyagöz

37. Regional Hospital (Mingəçevir şəhəri)

38. Səhhət Azərbaycan-Almaniya Klinikası

39. Spero Hospital (Dobromed)

40. Milan Hospital

41. Referans Qəbələ Tibb Mərkəzi

42. Celamig Göz Klinikası

43. Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzi & Poliklinik (Əhmədli filialı)

44. Funda Hospital

45. Fonus Eşitmə Mərkəzi

46. Bona Dea Beynəlxalq Hospital

47. Unikal Klinika (Sumqayıt şəhəri)

48. İstanbul Klinika

49. Liman Klinika (Sumqayıt şəhəri)

50. Briz-L Göz Klinikası

51. MasMedical Center Referans (Masallı rayonu)

52. Premium Clinic

53. Bakı Göz Klinikası

55. Asmed Klinikası

55. Amana Clinic

56. DİN Tibb İdarəsinin A.Heydərov adına Respublika Hospitalı

57. Modern Hospital

58. Xəzər Klinikası

59. Mərkəzi Gömrük Hospitalı

60. Tovuz Tibb Mərkəzi

61. Medican Hospital (Lənkəran rayonu)

62. İnci Laboratoriyaları

63. Sədəf Müalicə-Diaqnostika Mərkəzi

64. Memorial Klinik

65. N.Tusi adına Klinika

66. “Muğan Klinika” Tibbi Diaqnostika Mərkəzi (Sabirabad rayonu)

67. Loğman Klinika

68. National Prime Hospital

69. Sağlam Həyat (Gəncə şəhəri)

