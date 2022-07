Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İranın Ali Rəhbəri Əli Xamenei ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Rusiya liderinin Tehrana səfəri çərçivəsində baş tutub.

Görüş zamanı ikitərəfli əlaqələr, regional məsələlər müzakirə edilib.

