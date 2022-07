Azərbaycan qılıncoynadanı Anna Başta Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində keçirilən dünya çempionatında finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünya reytinqinin 1 nömrəsi qadın sablyaçıların şəxsi yarışında yarımfinalda Yunanıstan təmsilçisi Despina Georgiadouya 15:9 hesabı ilə qalib gəlib.



O, finalda Yaponiya sablyaçısı Emura Misaki ilə qarşılaşacaq.

