Çexiyanın paytaxtı Praqa şəhərində baş tutan gənclər arasında cüdo üzrə Avropa Kuboku turnirinin ilk günün görüşləri başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Cüdo Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu gün 66 kq. çəki dərəcəsində Azərbaycanı təmsil edən gənclərdən ibarət milli yığma komandamızın üzvü Samir Piriyev gümüş medala sahiblənərək turnirin ikincisi olub.

