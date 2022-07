Xəbər verdiyimiz kimi, AZTV AMEA-nı sərt tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, süjetdə Akademiyanın uğursuz fəaliyyətindən bəhs edilib. Maraqlısı budur ki, Elmlər Akademiyası bu süjeti heç bir açıqlama olmadan öz rəsmi saytında yayımlayıb.

Sosial şəbəkə istifadəçiləri isə Akademiyanın süjeti izləmədən rəsmi saytında paylaşdığını tənqid ediblər.

Həmçinin oxuya bilərsiniz: AZTV AMEA-nı sərt tənqid etdi: "Oturub orada domino oynayırlar" - VİDEO



Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.