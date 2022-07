“Zirə”nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinə yüksəlməsi münasibətilə komandanı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubunun sabiq kapitanı rəsmi instaqram səhifəsində komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanovla fotosunu paylaşıb:

“Azərbaycana sənin kimi oğul verdiyinə görə Allaha nə qədər şükür etsək, yetməz!”,- deyə o paylaşımda qeyd edib.

