Xırdalanda faciəvi şəkildə ölən ana və övladının FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Xırdalan şəhəri, Heydər Əliyev prospektində yerləşən “Kristal Abşeron” yaşayış massivində ana və azyaşlı övladı 5-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə vəfat edən ana və uşağının fotosu yayılıb.

Məlumata görə, ailə İsmayıllı rayonundandır. Bir neçə gün əvvəl həmin evə kirayə köçüblərmiş. 3 yaşlı uşaq yuxudan oyanaraq pəncərəyə çıxıb və tora söykənib. Bundan sonra tor çıxdığı üçün uşaq yerə yıxılıb. Ana onu tutmaq üçün özünü atsa da, hər ikisi dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

