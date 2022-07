Yadplanetlilərin iki dəfə qaçırdığı azərbaycanlı - SƏBƏB NƏDİR? / VİDEO

Təsəvvür edin ki, durduğunuz yerdə sizi oğurlayırlar. Özü də ki, yadplanetlilər. Yəqin ki, sizə qəribə, hətta qeyri-mümkün bir hal kimi görünəcək. Deyəcəksiniz ki, yadplanetli kim, mən kim?

Amma yadplanetlilər tərəfindən oğurlandığını iddia edənlər belə fikirləşmir. Elə iki dəfə yadplanetlilər tərəfindən qaçırılan həmyerlimiz, 71 yaşlı memar Salman Cavadovun hekayəsi də buna bir sübutdur. Həmyerlimiz demişkən, hekayəyə keçməmiş onu da qeyd edək ki, yadplanetlilər tərəfindən qaçırıldığını bildirən ilk şəxs braziliyalı Antonio Villaş-Boaş idi. Hadisə 60-cı illərdə baş vermişdi. Təxminən eyni dövrdə Hill ailəsinin oğurlanması xəbəri də bütün ABŞ-ı həyəcanlandırmışdı.



Bizim Salman dayı isə onların “dilini” öyrənsə də və onun yadplanetli sivilizasiya ilə təması Yer kürəsini böyük fəlakətdən qurtarsa da, təəssüf ki, hələ də bu təmasların birbaşa sübutu yoxdur. Bunun bir neçə səbəbi var- “oğurlananların” hekayələrinə az adam inanırdı, müxtəlif fotoşəkillər və video kadrlar isə inam yaratmaq üçün kifayət qədər keyfiyyətli deyildi.



Bundan əlavə, bəzi "saxta" hekayələr "abduksiya" adlanan bu fenomenə inamı heçə endirdi.



Amma bu il avqustun 1-də hər şey dəyişə bilər...

