Nepal pələnglərin nəslinin kəsilməsinin qarşısını alıb - FOTOLAR

Nepal son 10 ildə pələng populyasiyasını iki dəfədən çox artırmaqla onları yox olmaq təhlükəsindən geri qaytarıb.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Nepalda hərbi hissələr milli park komandalarına dəstək verir, pələnglərin təhlükəsiz şəkildə gəzməsinə imkan verən təbiət dəhlizlərinə nəzarət edir.

Pələnglərin sayı 2009-cu ildəki 121 idisə, bu rəqəm 2022-ci ildə 355-ə yüksəlib. Böyük pişiklərə əsasən ölkənin beş milli parkında rast gəlmək olar. Digər növlər, o cümlədən kərgədan, fil və bəbir populyasiyaları da artıb.

Xatırladaq ki, keçən əsr Asiyada təxminən 100 min vəhşi pələng yaşayırdı. 2000-ci illərin əvvəllərində bu rəqəm, əsasən ov və heyvanlara uyğun yaşayış mühitinin məhv olması səbəbindən 95% azaldı.

Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının məlumatına görə, hazırda təbiətdə 3726 ilə 5578 arasında pələng qaldığı düşünülür.

Qeyd edək ki, 2010-cu ildə pələnglərin yaşadığı 13 ölkə vəhşi pələng populyasiyalarını 2022-ci ilə - yəni Çin təqviminə görə Pələng ilinə qədər iki dəfə artırmağı vəd edib. Hələlik hədəfə yalnız Nepal çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.