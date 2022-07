Türkiyənin Balıkəsir bölgəsində meşəlik ərazidə yanğın başlayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə isitnadən xəbər verir ki, hadisə yerinə 5 helikopter, 5 su tankeri, 2 təyyarə və təcili tibbi yardım maşınları cəlb olunub.

Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində işlər aparılır.

