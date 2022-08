Türkiyənin Şırnak şəhərində hərbi maşın aşıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 10 nəfər yaralanıb.

Hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşınları gəlib.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.

