Bu gün Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsində yerləşən binaların birində partlayış baş verib. Hadisə rayonunda hüquq mühafizə orqanları istintaq aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) “Azəriqaz” istehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev bildirib.

“Səbəb və nəticələr barədə məlumat veriləcək”, - deyə o qeyd edib.

