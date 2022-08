Xırdalanda baş verən partlayışda xəsarət alanların son vəziyyəti açıqlanıb.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, Abşeron rayonu, quurmun tabeliyindəki tibb müəssisələrinə yerləşdirilən 1 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.

"İki nəfərin baş, boyun, hər iki yuxarı və aşağı ətrafların ikinci və üçüncü dərəcəli termiki yanıq xəsarətləri ilə Nərimanov Tibb Mərkəzində müalicəsi davam etdirilir. Hazırda vəziyyətləri stabil olaraq qiymətləndirilir", TƏBİB-dən qeyd eidlib.

