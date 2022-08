Futbol üzrə Fransa çempionatının birinci turunda PSJ səfərdə “Klermon” klubu ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun parislilərin tam üstünlüyü şəraitində keçib.

PSJ-nin argentinalı ulduz futbolçusu Lionel Messi oyunda dubl ilə yadda qalıb.

“Klermon” - PSJ - 0:5

Qol: Neymar, 9. Hakimi, 26. Markinyos, 38. Messi, 80; 86.

