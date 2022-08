Türkiyənin tanınmış aktyoru Semih Sergen vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor 91 yaşında ölüb. Onun ölüm səbəbi hələ açıqlanmayıb.

"Yeşilçam" ulduzu Bodrumda dəfn olunacaq.

Qeyd edək ki, o, tanınmış aktyorlar Burak və Toprak Sergenin atasıdır.

