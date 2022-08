Misli Premyer Liqasında I turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3-cü oyun günündə "Şamaxı" evdə "Neftçi"ni qəbul edib.

Oyun paytaxt təmsilçisinin 0:1 hesablı qələbəsi ilə bitib. "Neftçi"nin yeganə qolunun müəllifi Emin Mahmudov olub.

O, 79-cu dəqiqədə fərqlənib.

