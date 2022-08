Xalq artisti Tünzalə Ağayeva istirahətə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkədə "Alexander Wang" brendinə məxsus qara rəngli bikinidə fotolarını paylaşıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

