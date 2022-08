“Azərbaycan Gürcüstanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünü beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş sərhədləri ilə dəstəkləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tviterdə paylaşım edib:

"Azərbaycan və Gürcüstan beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə hörmət və sadiqliyə əsaslanan strateji tərəfdaşlığa malikdir".

