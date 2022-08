Macarıstanda UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda “Ferentsvaroş” və “Qarabağ” arasındakı matç start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cavab oyununda “Ferentsvaroş” - “Qarabağ” matçında hesab açılıb.

Qarşılaşmanın 7-ci dəqiqəsində Abdullah Zubir hesabı açıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.