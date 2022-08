Türkiyə ordusunun bir əsgəri şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Pəncə-klit əməliyyat bölgəsində PKK terrorçuları tərəfindən qoyulmuş əldəqayırma partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində 24 yaşlı Onbaşı Mustafa Dəmir şəhid olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.