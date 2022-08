2022-ci ilin ən yaxşı təbiət fotoqrafı müsabiqəsi başa çatıb.

"Nature TTL Photographer of the Year 2022" müsabiqəsinin qalibləri açıqlanıb və Dennis Stoqsdil tərəfindən çəkilən foto şəkli baş mükafatı alıb.

Tanzaniyada flaminqo ovlayan qaraqulağın heyrətamiz şəkli İlin Təbiət Fotoqrafı müsabiqəsində əsas mükafata layiq görülüb. Metbuat.az qalib fotonu və digər kateqoriyalarda qalib gələn fotoları təqdim edir:

