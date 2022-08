Vətən müharibəsinin itkinləri axtarılır - 4 əsgər, 1 MAXE, 1 zabit - FOTOLAR

2020-ci ilin 27 sentyabr-10 noyabr tarixlərində davam etmiş Vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 6 hərbi qulluqçusu itkin düşmüş hesab olunur.



Metbuat.az xəbər verir ki, Əsir və itkin düşmüş, gorov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatına görə, itkin düşən 6 hərbçidən 4-ü əsgər, 1-i MAXE, 1-i zabitdir.

“İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir”, - deyə Dövlət Komissiyasının məlumatında deyilir.



İtkin hesab olunan hərbi qulluqçular 1995-ci il təvəllüdlü əsgər Feyzullayev Aydın Zakir oğlu, 2001-ci il təvəllüdlü MAXE Mehdiyev Asim Yaqub oğlu, 1997-ci il təvəllüdlü əsgər Qədirli Elnur Rəcəb oğlu,1996-cı il təvəllüdlü əsgər Salamov Qorxmaz Bayram oğlu, 1991-ci il təvəllüdlü əsgər Səfərli Xəqani İlqar oğlu, 1998-ci il təvəllüdlü leytenant Vəlizadə İbrahim Səməd oğludur.

Gülər Seymurqızı



