Azərpaşa Zəfər oğlu Nemətov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

O, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təltif olunub.

Qeyd edək ki, avqustun 13-ü Azərbaycan xalq artisti, Teatr Xadimləri İttifaqının İdarə Heyətinin sədri, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri-baş rejissoru və direktoru Azərpaşa Nemətovun 75 yaşı tamam olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.