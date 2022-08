İngiltərə Premyer Liqasının II turununun növbəti matçında "Mançester Yunayted" səfərdə "Brentford"la qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş “qırmızı şeytanlar”ın darmadağını ilə yekunlaşıb. “Manukunianlar” dörd cavabsız qolla məğlub olublar.

"Brentford" 4:0 "Mançester Yunayted"



