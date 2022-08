Ermənistanın paytaxtı İrəvanda “Surmalu” ticarət mərkəzində güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş verən partlayış zamanı xəsarət alanların sayı 57 nəfərə çatıb, 2 nəfər ölüb.

Partlayış yerində yanğınsöndürmə və axtarış tədbirləri davam etdirilir, dağıntılar altında qalan insanların olduğu ehtimal edilir.



