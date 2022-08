2022/2023-cü tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarının boş qalan yerlərinə sənəd qəbulu başa çatıb.

Metbuat.az Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına istinadən xəbər verir ki, ümumilikdə 1848 bakalavr ərizəsini təsdiq edib.

Azərbaycan bölməsi üzrə sənəd verənləri sayı 1767, rus bölməsi üzrə isə 81 nəfərdir.

