Nəhəng klublardan rədd cavabı aldı: Qəzəblənib ŞOK SEÇİM ETDİ: Heç kimin ağlına gəlməyən kluba gedir

“Mançester Yunayted”dən ayrılmaq istəyən Kriştiano Ronaldo bu günə kimi azı 5 nəhəng klubdan rədd cavabı alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sporx” məlumat yayıb. Bildirilir ki, menecer Jorje Mendeş 37 yaşlı futbolçunu “Çelsi”, “Barselona”, “Bavariya”, “İnter” və “Milan” klublarına təklif etsə də rədd cavabı alıb. Klublar Ronaldonun məvacibinə və yaşına görə onu transfer etməkdən imtina edib. Məlumata görə, Ronaldonun illik məvacibi 20 milyon avrodan çoxdur. Dünyanın ən yaxşı futbolçuları arasında göstərilən Ronaldonun bu vəziyyəti futbol ictimaiyyəti arasında müzakirələrə yol açıb.

Məlumata görə, nəhəng klublardan rədd cavabı alan Ronaldo vətəninə geri qayıtmaq seçimini nəzərdən keçirir. O, futbolçu kimi nüfuz qazandığı əvvəlki klubu "Sportinq Lissabon"a geri qayıda bilər.

