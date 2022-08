Türkiyə Cümhuriyyəti tarixində ilk dəfə olaraq milliyyətcə erməni olan şəxs hökumətin səlahiyyətli nümayəndəsi seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 27 yaşlı Berk Acar ötən il kaymakamlıq imtahanından keçərək müsahibə zamanı da fərqlənməyi bacarıb.

O, Dənizli ilinin Babadağ ilçəsinin kaymakamı olub.

Berk Acarın ixtisasca hüquqşünas olduğu deyilir.

