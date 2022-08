Avqustun sonuna qədər Laçın şəhərini, Zabux və Sus kəndlərini tərk etməli olan ermənilər Azərbaycan ərazisində qeyri-qanuni məskunlaşmış ermənilər vandallıq törətməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir neçə gün bundan öncə Laçını tərk etməli olan ermənilər Azərbaycan ərazisinə od vurub. Həmçinin qanunsuz məskunlaşdıqları Azərbaycan ərazisindəki evləri tərk edərkən dağıntılar törədib, tikililərə od vurub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

