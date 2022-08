İnam Kərimov Balakəndə vətəndaşları qəbul edib - FOTOLAR

Bu gün kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov Balakən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inzibati binasında Balakən, Zaqatala və digər rayonlardan olan vətəndaşları qəbul edib.

Bu barədə Metbuat.az-a nazirlikdən bildirilib.

Məlumata görə, əvvəlcə nazir inzibati binada yaradılmış şəraitlə tanış olub, fermerlərə informasiya məsləhət xidmətinin göstərilməsində iştirak edən Aqrar İnkişaf Könüllülərinin bir qrupu ilə görüşüb.

Nazirliyin idarə və tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda 43 nəfərin müraciətinə baxılıb. Onlar əsasən subsidiya ödənişi, fermerlərə güzəştli şərtlərlə kredit verilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və təsərrüfat suyu ilə təminat, ixtisasa uyğun işlə təmin edilmə və digər məsələlərlə bağlı müraciət edib. Nazir qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün tapşırıqlar verib. Müraciətlərin bir qismi yerində həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb. Nazir dövlət başçısının kənd təsərrüfatının inkişafına dair imzaladığı sərəncamların aqrar istehsalçıların rifahının yaxşılaşdırılmasına və ölkəmizdə bu sahənin inkişafına təkan verəcəyini vurğulayıb.

Daha sonra nazirlik yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Səyyar Xidmət Qrupu mexanizatorlar üçün səyyar xidmət təşkil edib. Xidmət zamanı etibarlılıq müddəti bitən traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün mexanizatorların sürücülük vəsiqələri yeniləri ilə əvəz edilib. “Səyyar Xidmət” qrupu öz fəaliyyətini gün ərzində davam etdirəcək. İ.Kərimov səyyar xidmətin təşkili prosesi ilə maraqlanıb, mexanizatorların müraciətlərini dinləyib, lazımi tövsiyələrini verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.