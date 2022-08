İrəvanda etiraz aksiyası: Paşinyanın istefası tələb olunur

İrəvada Baş nazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi məlumat yayıb.

Respublika meydanında keçirilən aksiyanın təşkilatçısı Ermənistanın Polşadakı sabiq səfiri Edqar Kazaryan bildirib ki, müxalifətçilər baş nazirlə görüşməyi planlaşdırırlar. Görüşün gündəliyində olan yeganə məsələ hökumət başçısının istefasıdır.

“Paşinyan vergi ödəyicilərinin pulu ilə 2 milyona avtomobil alıb, üstəgəl də helikopteri var. Qoy onlardan istifadə edərək hökumət binasına gəlib bizimlə görüşsün” – deyə keçmiş diplomat tələb edib.

