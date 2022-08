Rusiyalı jurnalist və politoloq Darya Duqina Moskva vilayətində dəfn edilib.

Metbuat.az Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, Duqinanın dəfn mərasimi bağlı qapılar arxasında keçirilib, yalnız qohumları və dostları iştirak edib. Bundan əlavə, qəbiristanlığın ərazisi kənar şəxslər üçün bağlı olub.

Qeyd edək ki, Darya Duqina avqustun 20-də avtomobilinin partladılması nəticəsində qətlə yetirilib.

