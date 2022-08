Azərbaycan Ordusu Laçın şəhərinə yerləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev tviter səhifəsində paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: "Bu gün, avqustun 26-da biz – Azərbaycanlılar Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Azərbaycan Ordusu Laçın şəhərinə yerləşdi. Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürüldü. Bütün Laçınlıları və Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azərbaycan!"

