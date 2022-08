Laçın şəhərinin yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə paylaşılan videoda avtomobil karvanı Laçın şəhərinə daxil olur. Kadrlarda tərk edilmiş, dağılmış evlər də əks olunub.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.