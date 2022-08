Toya hazırlaşan gəlin dəvətnaməsinə baxanda heyrətə gəldi: 18+... - FOTOLAR

Sosial mediada toya hazırlaşan gəlinin paylaşımı müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o toy dəvətnaməsindəki linkə tıklayarkən erotik sayta daxil olub. Bu cütlüyü şoka salıb. Məlum olub ki, şirkət toy məkanının asan tapılması üçün məkanın xəritəsinə dair linki dəvətnaməyə qeyd etmək istəyib. Lakin bu zaman səhvə yol verilib. Dəvətnaməyə yaşı 18-dən çox olanlar üçün nəzərdə tutulmuş internet səhifəsinin linki yerləşdirilib. Səhv barədə dərhal şirkətə məlumat verilib. Dəvətnamə qonaqlara paylanılmadan səhv aradan qaldırılıb.

