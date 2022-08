Ötən sezon aparıcılığa başlayan Əməkdar artist Könül Kərimova "Xəzər TV" ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin hər həftənin 4-cü günü yayıma çıxan “Xəzər Axşamı” proqramı tamaşaçı ilə vidalaşıb.

Daha sözügedən veriliş mavi ekranlarda görünməyəcək və kanal axşam efiri üçün yeni layihə axtarışındadır.

K. Kərimovanın başqa televiziyada çalışıb-çalışmayacağı isə bəlli deyil.

