Türkiyənin Sivas vilayətində ağır qəza baş verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, mikroavtobus yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində 8 nəfər ölüb, 10-u isə yaralanıb.

Məlumata görə, mikroavtobusda olan şəxslər Bursadan toydan qayıdırmış.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.