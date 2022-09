Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, general-mayor Polad Həşimovun ailəsi Şuşada olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Vüsalə Məmmədova feysbuk səhifəsində paylaşım edib.

Fotoda Polad Həşimovun həyat yoldaşı Ofelya Həşimova və kiçik oğlu Teymur Həşimov yer alıb.

