Laçında polis fəaliyyətini bərpa etdi - FOTO

Laçında polis fəaliyyətini bərpa edib.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-in Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Aslan Qiyaslı məlumat verib.

Bildirilib ki, rayonun inzibati ərazisində Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının xidməti fəaliyyətini bərpa olunub. Laçın RPŞ-nin rəisi, polis polkovniki Adil Əsədov rayonun kommendantı təyin olunub.

Rayon ərazisində polis əməkdaşları və Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən postlar qurulub, gündəlik olaraq xidmət aparılır. Rayona səfər edən qonaqların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi yüksək səviyyədə təşkil olunur.

