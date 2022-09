Rusiyanın Azərbaycan mənşəli məşhur ifaçısı Cahid Hüseynli (JONY) dünən Kəlbəcərdə konsert proqramında çıxış edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, o, Kəlbəcərdə çıxış edərkən kövrəlib:

"Baxmayaraq ki, mən rusiyada qalırm. Nənəm, babam, qohumlarımın hamısı Azərbaycanda yaşayır. Mən öz millətimlə fəxr edirəm və igid, Vətən keşiyində dura qardaşlarım ilə qüruru duyuram. Bütün şəhid analrın qarşısında baş əyirəm. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin".

